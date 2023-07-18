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01:43, 18 июля 2023Мир

Капитан первого ранга рассказал о направлении удара по Крымскому мосту

Капитан первого ранга Дандыкин: ВСУ могли атаковать Крымский мост дронами из Очакова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Крымский мост надводными дронами из Очакова, который находится в Николаевской области Украины, заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом пишет Ura.ru.

Как уточнил военный, у украинской армии была база в Очакове. Несмотря на то, что российские военные неоднократно атаковали базу, вероятно, что ВСУ сделали достаточно мощные укрытия, указал он.

Эксперт предположил, что украинские военные заранее спланировали теракт и шли по Черному морю. «Защита его комплексная, отрабатывалась она и с воздуха, и с воды, и из-под воды, в том числе, но как-то сумели проникнуть», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Теракт на мосту произошел ночью в понедельник, 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

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    Марина Совина
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