Капитан первого ранга рассказал о направлении удара по Крымскому мосту

Капитан первого ранга Дандыкин: ВСУ могли атаковать Крымский мост дронами из Очакова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Крымский мост надводными дронами из Очакова, который находится в Николаевской области Украины, заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом пишет Ura.ru.

Как уточнил военный, у украинской армии была база в Очакове. Несмотря на то, что российские военные неоднократно атаковали базу, вероятно, что ВСУ сделали достаточно мощные укрытия, указал он.

Эксперт предположил, что украинские военные заранее спланировали теракт и шли по Черному морю. «Защита его комплексная, отрабатывалась она и с воздуха, и с воды, и из-под воды, в том числе, но как-то сумели проникнуть», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Теракт на мосту произошел ночью в понедельник, 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.