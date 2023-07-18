В Харькове и Одессе произошли взрывы

Телеканал «Дом»: взрывы произошли в Харькове на востоке Украины

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, об этом сообщил телеканал «Дом», передает ТАСС.

Подробности в настоящее время не приводятся, власти региона также не прокомментировали информацию.

Издание «Зеркало недели» в Telegram-канале рассказало, что в Харьковской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Несколько взрывов также произошли в Одессе, сообщает издание «Суспильне». В регионе объявлена воздушная тревога.

Сигналы звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее 18 июля взрывы произошли в Одесской и Николаевской областях Украины. В этих двух регионах, а также в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

