Пассажирка весь полет сморкалась в туалетную бумагу и привела попутчика в ярость

Пассажирка рейса из Сиднея в Абу-Даби весь полет сморкалась и привела попутчика в ярость

Пассажирка 14-часового рейса из Сиднея в Абу-Даби весь полет сморкалась в туалетную бумагу и привела попутчика в ярость. Подробности истории сообщает портал News.com.au.

Путешественник Трой Нанкервис (Troy Nankervis) признался, что это был худший полет в его жизни. Он рассказал, что пришел в ужас, когда понял, что у попутчицы в соседнем кресле серьезная простуда.

«Ее сильный насморк вызывал в воображении все возможные сценарии, которые могли разыграться в течение следующих 14 часов. В худшем из них я заразился и пропустил большую часть отпуска», — пожаловался Нанкервис.

Он добавил, что погрузился в еще большее отчаяние, когда простуженная пассажирка достала из своей сумки рулон туалетной бумаги и начала громко сморкаться, а затем засовывать использованные клочки в карман переднего сиденья.

Турист рассказал, что он не смог поменяться ни с кем местами, так как рейс был полон, поэтому ему пришлось надеть медицинскую маску и использовать дезинфицирующее средство для рук.

В итоге мужчина приземлился в Дубае и не подцепил никаких вирусов. «Сейчас я признаю, что немного драматизировал в этой ситуации», — порадовался путешественник.

Ранее экс-стюардесса иностранной авиакомпании перечислила непозволительные поступки пассажиров на борту самолета. По словам бывшей бортпроводницы, которая работала на самолетах Airbus A380 и Boeing 777, бессчетное количество раз она уличала пассажиров в попытках закурить.