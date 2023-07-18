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11:22, 18 июля 2023Россия

Появились новые данные о пропавших из больницы россиянах с сибирской язвой

Mash Siberia: пропавшие из больницы в Кызыле четыре пациента с сибирской язвой нашлись

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Четырех пациентов с сибирской язвой, которые пропали из больницы в Кызыле, нашли в родном селе. Такие новые данные появились в Telegram-канале Mash Siberia.

По сведениям издания, всех россиян уже направили к докторам. Двое пациентов 17 и 11 лет исчезли из инфекционного отделения больницы еще 14 июля. В палате они оставили докторам расписку. В ней они поведали, что уезжают.

Еще два человека сбежали, используя аналогичный способ. Сейчас всех наблюдают в Барун-Хемчикском медцентре. Кто-то явился добровольно, кого-то пришлось заставлять.

Состояние больных сибирской язвой стабильное, у них кожная форма. Предположительно, в пути они не успели никого заразить. В больнице в Кызыле осталась одна женщина, у нее легкая форма.

Ранее стало известно, что в Туве выявили пять случаев заражения, в регионе вакцинировали более 150 человек. Все заболевшие ели мясо больной лошади.

Представители Роспотребнадзора подчеркивали, что угроза эпидемии сибирской язвы в России исключена. В службе напомнили, что болезнь не передается от человека к человеку.

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    Анна Щербакова
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