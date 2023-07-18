Выглядящая на 20 лет 46-летняя женщина раскрыла секрет сохранения молодости

The Sun: молодо выглядящая 46-летняя женщина назвала своим секретом солнцезащитный крем

46-летняя пользовательница TikTok Керри Смарт, выглядящая моложе своего возраста в два раза, раскрыла доступный каждому способ поддержания моложавой внешности. Об этом сообщает The Sun.

Женщина тщательно ухаживает за своей кожей и делится с подписчиками секретами красоты. Многие зрители утверждают, что Смарт выглядит на 20 лет, и интересуются, как ей удалось этого добиться. В одном из роликов в TikTok женщина назвала главный продукт, который помогает ей сохранить молодость кожи. «Итак, в 46 лет если и есть продукт, к которому я придирчива и без которого никогда не выхожу из дома, то это солнцезащитный крем», — заявила она.

Смарт отметила, что специально выбирает солнцезащитные кремы, которые можно наносить на веки. Она рассказала, что ее мать неоднократно болела раком кожи, причем злокачественные новообразования возникали в области век. Чтобы предотвратить появление заболевания, Смарт наносит крем на все лицо, не пропуская никаких участков кожи.

Многие пользователи согласились с тем, как важно пользоваться солнцезащитным кремом в повседневной жизни. Другие не упустили возможности сделать комплимент Смарт. «Боже мой, я думала, что вам около 20 лет! Я тоже наношу солнцезащитный крем на веки, так я чувствую себя более защищенной», — пишет один пользователь.

Ранее сообщалось, что 72-летняя блогерша по имени Мичико, выглядящая моложе своего возраста, раскрыла простой секрет сохранения молодости кожи. Женщина с дочерью по имени Мамина ведет блог, в котором рассказывает, как ухаживает за кожей.