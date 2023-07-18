Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:49, 18 июля 2023Силовые структуры

Похитителя шестилетней девочки в Ростовской области задержали

СК: задержан подозреваемый в похищении шестилетней девочки в Шахтах Ростовской области

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Мужчина, подозреваемый в похищении шестилетней девочки в Ростовской области, задержан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ Следственного комитета (СК) России.

Им оказался житель города Шахты 1981 года рождения. В ближайшее время он будет допрошен следователем.

О пропаже девочки сообщалось вечером 18 июля. Она гуляла на детской площадке, и ее увел неизвестный мужчина. Последний раз ее видели в магазине вместе с похитителем.

На поиск был поднят личный состав всех подразделений полиции, к розыску подключились волонтеры. Спустя несколько часов девочку нашли живой и невредимой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России напомнил ООН срок для нормализации экспорта российской продукции

    Похитителя шестилетней девочки в Ростовской области задержали

    Пропавшая в Ростовской области девочка нашлась

    Возможность поддержки Турцией идеи Украины о зерновой сделке без России оценили

    Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в приграничном городе

    Трамп пообещал добиться от Европы возмещения американской помощи Киеву

    В УЕФА сделали заявление относительно выступления крымских клубов в России

    В Киеве назвали Зеленского неудачником из-за проваленного саммита НАТО

    Россия направила в Турцию самолеты для тушения лесных пожаров

    В Крыму оценили отказ США считать Крымский мост российским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости