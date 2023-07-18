Похитителя шестилетней девочки в Ростовской области задержали

СК: задержан подозреваемый в похищении шестилетней девочки в Шахтах Ростовской области

Мужчина, подозреваемый в похищении шестилетней девочки в Ростовской области, задержан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ Следственного комитета (СК) России.

Им оказался житель города Шахты 1981 года рождения. В ближайшее время он будет допрошен следователем.

О пропаже девочки сообщалось вечером 18 июля. Она гуляла на детской площадке, и ее увел неизвестный мужчина. Последний раз ее видели в магазине вместе с похитителем.

На поиск был поднят личный состав всех подразделений полиции, к розыску подключились волонтеры. Спустя несколько часов девочку нашли живой и невредимой.