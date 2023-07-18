Россиянин ранил полицейского и его отца за отказ дать зарядку от телефона

В ДНР безработный мужчина ранил полицейского и его отца за отказ дать зарядку от телефона

В Донецке по горячим следам задержали 40-летнего безработного мужчину, которого подозревают в нападении на 21-летнего сотрудника полиции и его 50-летнего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД Донецкой Народной Республики (ДНР).

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным ведомства, вечером местный житель подошел к машине, где сидел полицейский и его отец, и попросил зарядку от телефона. После отказа мужчина достал нож и несколько раз ударил силовика в грудь. Его отец попытался защитить сына и получил ножевые ранения в живот. Фигурант с места преступления скрылся. Пострадавшие сразу же обратились в полицию, нападавшего быстро нашли.

Ранее в Кемеровской области вооруженный двумя ножами мужчина пришел к отделу полиции и набросился на сотрудников правоохранительных органов. В ходе атаки два офицера полиции получили ранения в плечи.

