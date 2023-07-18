На Западе допустили мирные переговоры по Украине из-за требований Зеленского
Обозреватель Джейми Деттмер заявил, что Запад может заставить Украину заключить мирное соглашение из-за постоянных требований оружия и помощи со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в материале для Politico.
По словам журналиста, Зеленский плохо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, где домовладельцы и предприятия пытаются справиться с ухудшением стоимости жизни. Он добавил, что расхождения между риторикой и действиями европейских политиков беспокоит украинских чиновников и усиливает их стран перед попыткой Запада навязать мирные переговоры.
«А поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна», — допустил Деттмер.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди допустила переговоры с Украиной к осени. По ее мнению, к этому времени уставшая от конфликта мировая общественность попытается склонить Киев к диалогу.