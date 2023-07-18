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06:15, 18 июля 2023Мир

На Западе допустили мирные переговоры по Украине из-за требований Зеленского

Politico: Запад заставит Украину пойти на переговоры из-за требований Зеленского об оружии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обозреватель Джейми Деттмер заявил, что Запад может заставить Украину заключить мирное соглашение из-за постоянных требований оружия и помощи со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в материале для Politico.

По словам журналиста, Зеленский плохо понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, где домовладельцы и предприятия пытаются справиться с ухудшением стоимости жизни. Он добавил, что расхождения между риторикой и действиями европейских политиков беспокоит украинских чиновников и усиливает их стран перед попыткой Запада навязать мирные переговоры.

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«А поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна», — допустил Деттмер.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди допустила переговоры с Украиной к осени. По ее мнению, к этому времени уставшая от конфликта мировая общественность попытается склонить Киев к диалогу.

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    Марина Совина
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