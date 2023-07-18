В Кремле назвали цель Киева в зоне зерновой сделки

Песков заявил, что Киев использует зону осуществления зерновой сделки в боевых целях

Киев использует зону осуществления зерновой сделки в боевых целях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Даже если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки. Уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях», — сказал он. Песков подчеркнул, что это очень важный аспект, который нельзя забывать.

Говоря о том, мог ли Киев использовать зерновые коридоры для атаки на Крымский мост, пресс-секретарь президента России отметил, что не будет сообщать «что-то конкретное на этот счет». При этом, как он добавил, российские военные неоднократно информировали, что «Украина использует эти зерновые коридоры в боевых целях».

Ранее Песков отказался от оценки киевской власти как террористического режима. По его словам, инициатива о признании современного украинского государства террористическим требует юридической оценки, и сам Кремль не в состоянии провести такую экспертизу и не станет комментировать ее.