В Кремле отказались от оценки киевской власти как террористического режима

Пресс-секретарь Путина Песков не стал оценивать киевскую власть как террористический режим

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от оценки киевской власти как террористического режима. Об этом сообщает ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на вопрос журналиста о судьбе выдвинутой председателем Ассоциации юристов России Сергея Степашина инициативы. «Мне неизвестно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие», — подытожил Песков.

Песков отметил, что инициатива о признании современного украинского государства террористическим требует юридической оценки, и сам Кремль не в состоянии провести такую экспертизу и не станет комментировать ее.

«Я не берусь давать оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее», — приводит агентство слова представителя президента.

Ранее Путин назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Теракт на мосту произошел ночью в понедельник, 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.