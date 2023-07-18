Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 18 июля 2023Россия

В Кремле отказались от оценки киевской власти как террористического режима

Пресс-секретарь Путина Песков не стал оценивать киевскую власть как террористический режим
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от оценки киевской власти как террористического режима. Об этом сообщает ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на вопрос журналиста о судьбе выдвинутой председателем Ассоциации юристов России Сергея Степашина инициативы. «Мне неизвестно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие», — подытожил Песков.

Песков отметил, что инициатива о признании современного украинского государства террористическим требует юридической оценки, и сам Кремль не в состоянии провести такую экспертизу и не станет комментировать ее.

«Я не берусь давать оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее», — приводит агентство слова представителя президента.

Ранее Путин назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Теракт на мосту произошел ночью в понедельник, 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что объект атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    В Мелитополе произошел взрыв

    Жена футболиста Погребняка официально подала на развод

    Стало известно о желании Мбаппе отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

    В образцах с астероида Рюгу нашли досолнечные зерна

    Прокуратура подала иск против блогера Блиновской почти на миллиард рублей

    Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

    72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

    Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости