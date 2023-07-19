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02:06, 19 июля 2023Мир

Кандидат в президенты США пообещал быть агрессивнее с Россией в случае победы

Кандидат в президенты США Десантис пообещал агрессивнее давить на экспорт РФ после победы
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Kevin Wurm / Reuters

Кандидат в президенты США, губернатор штата Флорида Рон Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае победы на выборах. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По словам политика, он планирует стать более агрессивным, в частности, в вопросах экспорта. «Мы собираемся действовать гораздо более агрессивно в отношении сектора энергетики и экспорта, поскольку я считаю, что это было спасательным кругом для [президента России] Владимира Путина», — пояснил Десантис.

Он подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы в этих сферах европейские страны зависели не от Москвы, а от Вашингтона. Помимо этого, Десантис также планирует добиваться выработки «устойчивого» решения по конфликту на Украине, которое не поощряет российскую сторону за начало спецоперации.

Ранее кандидат на пост главы США Роберт Кеннеди-младший заявил о намерении вступить в диалог с Россией о создании и заключении новых договоров по контролю вооружений в случае своего избрания. Он подчеркнул, что целью будет являться постепенное разоружение всех стран.

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    Марина Совина
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