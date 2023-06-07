Кандидат в президенты США и племянник Джона Кеннеди выступил за диалог с Россией

Кеннеди-младший заявил о намерении вступить в диалог с Россией по контролю вооружений

Племянник 35-го президента США и кандидат на следующих президентских выборах Джон Кеннеди-младший в случае победы вступит в диалог с Россией о создании и заключении новых договоров по контролю вооружений во имя постепенного разоружения всех стран. Об этом намерении заявил сам политик, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу его предвыборного штаба.

Политик также заявил, что конфликт на Украине «является искусственным и подпитывается оборонной промышленностью США, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отреагировал на контрмеры США по ДСНВ. Он подтвердил, что Вашингтон предупреждал о контрмерах, но при этом выдвигал свои условия, однако Москва не приемлет ультиматумов.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Он добавил, что Вашингтон готов к переговорам «без предварительных условий».