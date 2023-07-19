Поражение лодки ВСУ российским FPV-дроном попало на видео

«Известия» показали видео поражения лодки ВСУ около Антоновского моста FPV-дроном России

Видео уничтожения лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским FPV-дроном «Упырь» рядом с Антоновским мостом показали «Известия».

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона обнаруживает двигающуюся в темное время суток украинскую лодку. Затем он направляет «Упырь» прямо в плавсредство и поражает его.

Ранее стало известно, что дальность полета «Упыря», предназначенного для применения в зоне специальной военной операции, увеличили в два раза благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель».