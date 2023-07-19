47-летняя блогерша показала простой способ избавиться от морщин

TikTok-блогерша newbeauties: избавиться от морщин помогут круговые движения языка

Блогерша с никнеймом @newbeauties раскрыла простой способ избавиться от морщин. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 47-летняя инфлюэнсерша показала лицо без признаков возрастных изменений. При этом женщина отметила, что сохранять моложавую внешность ей помогает одно упражнение, которое она делает каждый день.

Так, следует выполнять круговые движения языка с закрытым ртом восемь раз по часовой стрелке и восемь раз в обратную сторону. По словам автора видео, данный метод позволит разгладить выраженные носогубные складки.

Ранее в июле визажистка Кай Лорен раскрыла неожиданный метод омоложения в домашних условиях. Инфлюэнсерша с никнеймом kylauren02 рассказала, что уменьшить мелкие морщины и воспаления, а также сделать лицо более гладким поможет дермапланинг.