Блогерша раскрыла неожиданный метод омоложения в домашних условиях

Визажистка Кай Лорен посоветовала сделать дермапланинг, чтобы уменьшить мелкие морщины

Визажистка Кай Лорен раскрыла неожиданный метод омоложения в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом kylauren02 рассказала, что уменьшить мелкие морщины и воспаления, а также сделать лицо более гладким поможет дермапланинг (косметическая процедура, во время которой врач или пластический хирург использует острый скальпель, чтобы аккуратно удалить омертвевшие клетки с поверхности кожи и пушок на лице — прим. «Ленты.ру»).

«Удивительный антивозрастной лайфхак, который снимет годы без использования косметики», — заявила блогерша.

Для проведения упомянутой процедуры в домашних условиях блогерша посоветовала сначала нанести на кожу антивозрастную сыворотку, которая смягчит ее и позволит предотвратить раздражение. Помимо этого, она уточнила, что сбривать волоски необходимо в направлении их роста.

Ранее в июле блогерша нашла дешевую замену ботокса. Инфлюэнсерша с никнеймом isabelle.lux рассказала, что подтянуть, увлажнить и осветлить кожу можно с помощью банана. Так, она порекомендовала протирать лицо банановой кожурой.

