В Тюменской области состоится казачий фестиваль памяти атамана Ермака

В Тюменской области пройдет казачий фестиваль «Благовест», посвященный памяти атамана Ермака Тимофеевича. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра регионального правительства.

Мероприятие состоится 5 августа в селе Вагай. Отмечается, что в этот день гости фестиваля смогут послушать выступления творческих коллективов, стать участниками казачьей вечерки, погостить в куренях, а также познакомиться с традиционным бытом казаков.

Более того, казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака, который расположен в деревне Старый Погост Вагайского района. В местной часовне пройдет служба в честь небесного покровителя казачества святителя Николая Чудотворца.

Ранее в июле стало известно, что в парке жилого района Салават Купере в Казани пройдет фестиваль «Книжный экватор». Его хедлайнером станет известная российская писательница, автор детективов Татьяна Устинова.