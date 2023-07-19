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19:41, 19 июля 2023Моя страна

В Тюменской области пройдет казачий фестиваль «Благовест»

В Тюменской области состоится казачий фестиваль памяти атамана Ермака

Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

В Тюменской области пройдет казачий фестиваль «Благовест», посвященный памяти атамана Ермака Тимофеевича. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра регионального правительства.

Мероприятие состоится 5 августа в селе Вагай. Отмечается, что в этот день гости фестиваля смогут послушать выступления творческих коллективов, стать участниками казачьей вечерки, погостить в куренях, а также познакомиться с традиционным бытом казаков.

Более того, казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака, который расположен в деревне Старый Погост Вагайского района. В местной часовне пройдет служба в честь небесного покровителя казачества святителя Николая Чудотворца.

Ранее в июле стало известно, что в парке жилого района Салават Купере в Казани пройдет фестиваль «Книжный экватор». Его хедлайнером станет известная российская писательница, автор детективов Татьяна Устинова.

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    Фариза Бацазова
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