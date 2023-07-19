Заявления об усталости мира от конфликта на Украине объяснили

Политолог Бышок: заявления об усталости от конфликта на Украине не означают его ослабление

Усталость от украинского конфликта есть со всех сторон, убежден политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил заявление президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва о мировой усталости от кризиса на Украине и оценил влияние всеобщего настроения на ход спецоперации.

Политолог отметил, что страны, которые участвуют в конфликте прямо или косвенно, хотят получить себе дополнительных союзников. Поэтому президент Бразилии заговорил об украинском кризисе.

«Россия общается с африканскими странами. США обращаются к латиноамериканским странам для того, чтобы они тоже подключились к санкционному давлению на Россию», — добавил он.

Когда президент Бразилии говорит о том, что появилась усталость — это не значит, что что-то изменится в сторону ослабления. Это значит, что страна не хочет подключаться к уже существующему конфликту, к уже существующим линиям разграничения и так далее Станислав Бышок политолог

Также собеседник «Ленты.ру» рассказал, почему о мировой усталости заявляют лидеры тех стран, которые не участвуют в конфликте.

«Странам, которые ближе к конфликту, труднее признать свою усталость. Они говорят о том, что будут воевать до тех пор, пока не будут решены те задачи, которые они ставят в ходе конфликта. А те страны, которые подальше или не участвуют, гораздо спокойнее и проще могут об этом говорить», — заключил Бышок.

Ранее президент Бразилии по итогам саммита Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна заявил, что весь мир устал от конфликта на Украине. Он добавил, что по этой причине необходимо мирное урегулирование.