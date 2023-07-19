Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 19 июля 2023Мир

Заявления об усталости мира от конфликта на Украине объяснили

Политолог Бышок: заявления об усталости от конфликта на Украине не означают его ослабление

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Усталость от украинского конфликта есть со всех сторон, убежден политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил заявление президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва о мировой усталости от кризиса на Украине и оценил влияние всеобщего настроения на ход спецоперации.

Политолог отметил, что страны, которые участвуют в конфликте прямо или косвенно, хотят получить себе дополнительных союзников. Поэтому президент Бразилии заговорил об украинском кризисе.

«Россия общается с африканскими странами. США обращаются к латиноамериканским странам для того, чтобы они тоже подключились к санкционному давлению на Россию», — добавил он.

Когда президент Бразилии говорит о том, что появилась усталость — это не значит, что что-то изменится в сторону ослабления. Это значит, что страна не хочет подключаться к уже существующему конфликту, к уже существующим линиям разграничения и так далее

Станислав Бышокполитолог

Также собеседник «Ленты.ру» рассказал, почему о мировой усталости заявляют лидеры тех стран, которые не участвуют в конфликте.

«Странам, которые ближе к конфликту, труднее признать свою усталость. Они говорят о том, что будут воевать до тех пор, пока не будут решены те задачи, которые они ставят в ходе конфликта. А те страны, которые подальше или не участвуют, гораздо спокойнее и проще могут об этом говорить», — заключил Бышок.

Материалы по теме:
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023
«Германия в плену опасной иллюзии» Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
«Германия в плену опасной иллюзии»Какую цену готов платить Берлин за поддержку Украины и разрыв отношений с Россией?
Сегодня

Ранее президент Бразилии по итогам саммита Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна заявил, что весь мир устал от конфликта на Украине. Он добавил, что по этой причине необходимо мирное урегулирование.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Командир ЧВК «Вагнер» анонсировал начало «самой большой работы в мире»

    Перечислены главные ошибки в уходе за лицом

    Время работы Керченской переправы изменили

    Мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной

    Украинский генерал призвал сменить власть в стране

    Акула укусила сидевшего в воде мужчину

    Автомобилиста осудили на три года за нападение на контролера парковки в Москве

    Госдума приняла закон об исламском банкинге

    В Минспорта рассказали о санкциях для сменивших гражданство россиян

    На Украине оценили уровень коррупции в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости