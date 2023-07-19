Польша пыталась многократно завысить стоимость ремонта танков Leopard для ВСУ

РИА Новости: ФРГ отказалась строить ремонтный центр для танков в Польше из-за высоких цен

Германия отказалась строить ремонтный центр для танков Leopard в Польше из-за попыток Варшавы многократно завысить стоимость ремонта техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя профильной отрасли промышленности Польши.

По его словам, польская сторона проявила «чрезмерные аппетиты». «Оказалось, что в Польше хотят получать за различные операции намного больше, чем, например, это стоит в Германии при обслуживании и ремонте таких же танков. Разница составляла от двух до пяти раз», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, что поврежденные танки Leopard, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), будут ремонтироваться не в Польше, а на территории Германии и, возможно, в Литве.

«Из-за спора по поводу ремонта переданных Украине основных боевых танков Leopard 2 в Польше федеральное Министерство обороны меняет прежние планы. Боевые машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны теперь ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве», — заявил он.