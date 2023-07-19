Рогов заявил об авиаударах по скоплению сил ВСУ на ореховском направлении

Владимир Рогов заявил об авиаударах по скоплению сил ВСУ на ореховском направлении

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об авиаударах по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша авиация наносит мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов боевиков ВСУ и техники, ослабляя их наступательные возможности на участке в районе Работино», — заявил он.

Рогов добавил, что российские военные не позволяют ВСУ приблизиться к первой линии обороны, накрывая украинскую армию встречным шквальным огнем.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины в Одессе. По сообщению представителя оборонного ведомства, удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ.

