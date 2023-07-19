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22:51, 19 июля 2023Россия

Рогов заявил об авиаударах по скоплению сил ВСУ на ореховском направлении

Владимир Рогов заявил об авиаударах по скоплению сил ВСУ на ореховском направлении
СюжетМинобороны:
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об авиаударах по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша авиация наносит мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов боевиков ВСУ и техники, ослабляя их наступательные возможности на участке в районе Работино», — заявил он.

Рогов добавил, что российские военные не позволяют ВСУ приблизиться к первой линии обороны, накрывая украинскую армию встречным шквальным огнем.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины в Одессе. По сообщению представителя оборонного ведомства, удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ.

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    Марина Совина
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