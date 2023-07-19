В России оценили урон от западных санкций

Посол РФ Нечаев: российская экономика демонстрирует устойчивость и рост вопреки санкциям

Российская экономика демонстрирует устойчивость и рост вопреки «небывалым в мировой истории» санкциям. Так последствия западных рестрикций оценил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью «Ленте.ру».

При этом ФРГ, наоборот, понесла тяжелый урон, подчеркнул дипломат. Он отметил, что, согласно мнению немецких экспертов, экономика Германии вступила в фазу технической рецессии, и по итогам 2023 года страну ожидает падение ВВП или стагнация. «Растет государственный долг, сохраняется высокая инфляция, предприятия банкротятся, промышленные производства уходят за рубеж, падают реальные доходы населения», — отметил Нечаев.

По его словам, немецкие власти тем не менее не намерены отказываться от «деструктивных антироссийских установок», а также от планов по зеленому переходу экономики. «Общественности в отдаленной перспективе обещают "экономическое чудо". Верят в него граждане страны или нет — вопрос не ко мне», — рассказал посол.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что из-за сокращения экспорта российских нефти и нефтепродуктов в Европу страны ЕС могут столкнуться с подорожанием топлива и снижением объемов собственной переработки. При этом Россия, переориентировавшаяся на азиатские рынки, может терпеть убытки из-за слишком больших дисконтов.