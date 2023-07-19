В Москве таксист сбил женщину с тремя детьми

Госавтоинспекция: водитель Škoda сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы водитель Škoda сбил женщину с тремя детьми, четверо пострадавших госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 31. Водитель такси наехал на женщину 1967 года рождения, которая с тремя детьми 2019, 2017 и 2013 годов рождения переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Московском малом кольце в Подмосковье водитель грузовика MAN не заметил начальника отдела оперативного управления и подготовки информации ситуационно-аналитического центра ГИБДД России Григория Андриянова, который ехал по шоссе на велосипеде, и сбил его.