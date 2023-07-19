Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 19 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о вероятном применении кассетных боеприпасов ВСУ под Артемовском

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ вскоре могут применить кассетные боеприпасы под Артемовском

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском получили новую партию боеприпасов для западной артиллерии, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, снаряды доставили в населенный пункт Часов Яр, находящийся к западу от Артемовска. Ранее там отмечали нахождение гаубичного артиллерийского дивизиона, в состав которого входят американские системы М777.

Офицер также отметил, что, исходя из других полученных сведений, ВСУ, вероятно, могут вскоре применить американские кассетные боеприпасы под Артемовском.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в скором времени. Такими боеприпасами способны вести огонь в том числе и М777.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму загорелся склад боеприпасов. Власти эвакуируют две тысячи человек из четырех населенных пунктов

    В США отреагировали на полеты российских самолетов в Сирии

    Tesla предложила заряжать электромобили от солнца

    Льготную ипотеку захотели распространить на «вторичку»

    Опубликовано видео взрыва на военном полигоне в Крыму

    Голландец сходил на рынок в Астрахани и удивился виду местной рыбы

    Двое россиян сбыли наркотики на миллион рублей и попали под суд

    В США пожаловались на игнорирование со стороны китайских военных

    Стали известны последствия непогоды в Москве

    В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости