В ЛНР сообщили о вероятном применении кассетных боеприпасов ВСУ под Артемовском

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ вскоре могут применить кассетные боеприпасы под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском получили новую партию боеприпасов для западной артиллерии, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, снаряды доставили в населенный пункт Часов Яр, находящийся к западу от Артемовска. Ранее там отмечали нахождение гаубичного артиллерийского дивизиона, в состав которого входят американские системы М777.

Офицер также отметил, что, исходя из других полученных сведений, ВСУ, вероятно, могут вскоре применить американские кассетные боеприпасы под Артемовском.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в скором времени. Такими боеприпасами способны вести огонь в том числе и М777.