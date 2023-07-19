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18:25, 19 июля 2023Путешествия

Россияне наводнили пляжи Туапсе вопреки запретам и попали на видео

«Известия»: туристы заполнили закрытые для купания пляжи Туапсе и попали на видео

Российские туристы наводнили пляжи Туапсе, закрытые для купания, и попали на видео. Его опубликовали «Известия».

На кадрах видно, что россияне отдыхают как на берегу моря, так и в воде. Отмечается, что путешественники заполнили пляжи популярного российского курорта вопреки действующим запретам.

Ранее в июле пляж в Туапсе, заваленный ветками и мусором после сильных дождей, попал на видео. Уточнялось, что местные власти продлили запрет на купание в море до 19 июля. Это сделано с целью недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки после залповых ливней.

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    Фариза Бацазова
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