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15:34, 19 июля 2023Среда обитания

Россиянам предложили организовать укрытия в подвалах при военных конфликтах

МЧС разработает механизм, позволяющий гражданам укрываться в подвалах в ходе войны
СюжетНаселение России:

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

Россиянам предложили организовать укрытия в подвалах в ходе военных конфликтов. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на выступлении на правительственном часе в Совете Федерации в среду, 19 июля. Его слова передает ТАСС.

«Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах», — сообщил руководитель ведомства. Он добавил, что укрытие граждан в защитных сооружениях остается важным вопросом.

Куренков также доложил, что в приграничных регионах России начали готовить «заглубленные помещения», которые впоследствии могут быть использованы для укрытия населения. Такие помещения, по словам главы МЧС, являются наиболее эффективным, а зачастую безальтернативным методом защиты граждан от попадания осколочно-фугасных снарядов и находятся по месту их жительства.

В этот же день стало известно, что в МЧС прорабатывают возможность оповещать граждан, проживающих в многоквартирных домах, о чрезвычайных ситуациях через домофоны.

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    Полина Кислицына
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