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03:32, 19 июля 2023Мир

Западу предрекли поражение в случае провала контрнаступления ВСУ

Telegraph: Киеву и Западу придется пойти на уступки РФ после провала контрнаступления ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Киев и Запад будут вынуждены пойти на территориальные уступки Москве, если контрнаступление украинских войск будет провальным, считает эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. Об этом он написал в статье для The Daily Telegraph.

Аналитик отметил, что если украинским властям не удастся вернуть большую часть утраченных территорий к зиме, то в западных странах начнут призывать их пойти на уступки российской стороне. «Так называемая усталость от войны начнет ощущаться, международные запасы техники и боеприпасов иссякнут, политики станут беспокоиться о бюджетах на внутренние программы в преддверии национальных выборов», — предрек он.

По словам Кларка, контрнаступление оказалось невероятно тяжелым для украинской армии, в частности, из-за того, что Запад до сих пор не передал ей около половины обещанной военной техники. Кроме того, подчеркнул он, «время не на стороне» Киева. «Зимние морозы снижают возможность вести интенсивные бои. Это лишь даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, как это уже было прошлой зимой», — написал эксперт. Провал контрнаступления, по его мнению, станет «сокрушительным поражением» для Украины и ее западных союзников.

Ранее в Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление Киева. Однако там уточнили, что не считают действия украинских военных провальными.

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    Марина Совина
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