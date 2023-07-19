На Украине сообщили о повреждении зерновой экспортной инфраструктуры

Минагрополитики Украины сообщило о повреждении зерновой инфраструктуры в Одесской области

Часть украинской зерновой экспортной инфраструктуры в порту Черноморска в Одесской области повреждена и выведена из строя. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики) Украины.

«Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одессы и Черноморска. Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск», — сказано в заявлении ведомства.

Согласно оценкам специалистов, чтобы полностью восстановить поврежденные объекты, понадобится как минимум год. Уточняется, что в порту уничтожено 60 тысяч тонн зерна, его планировали загрузить на крупнотоннажное судно.

19 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской армии в Одессе. Он уточнил, что целями являлись объекты военно-промышленного комплекса и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).