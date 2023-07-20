Стилист посоветовала россиянам избавиться от пяти летних вещей в гардеробе

Стилист Лена Червова посоветовала россиянам избавиться летом от дутой обуви

Стилист Лена Червова посоветовала россиянам избавиться от пяти летних вещей. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 20 июля.

В первую очередь специалист обратила внимание на дутую обувь и кникерсы. По мнению Червовой, данный предмет гардероба является неуместным не только для повседневной носки, но и вечеринок.

Кроме того, эксперт выделила клоги. «Смотрятся они сейчас не очень уместно, на смену этого странного тренда пришла мода на эспадрильи», — отметила собеседница издания.

Помимо прочего, не стоит в настоящем сезоне покупать одежду, оформленную принтом тай-дай и перьями. Такой дизайн смотрится на вещах старомодно и вместо него рекомендуется присмотреться к минималистичным или однотонным вариантам. Что касается перьев, то для эффектного образа больше подойдут металлические вставки или декоративные камни.

В июне Лена Червова назвала главный тренд в одежде на лето 2023 года. Особенно актуальны в текущем сезоне будут предметы гардероба из льна, отметила эксперт. Среди них она выделила образы из шортов и рубашек в сочетании с кроп-топами.

