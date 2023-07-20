Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:18, 20 июля 2023Ценности

Стилист посоветовала россиянам избавиться от пяти летних вещей в гардеробе

Стилист Лена Червова посоветовала россиянам избавиться летом от дутой обуви

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Стилист Лена Червова посоветовала россиянам избавиться от пяти летних вещей. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 20 июля.

В первую очередь специалист обратила внимание на дутую обувь и кникерсы. По мнению Червовой, данный предмет гардероба является неуместным не только для повседневной носки, но и вечеринок.

Кроме того, эксперт выделила клоги. «Смотрятся они сейчас не очень уместно, на смену этого странного тренда пришла мода на эспадрильи», — отметила собеседница издания.

Помимо прочего, не стоит в настоящем сезоне покупать одежду, оформленную принтом тай-дай и перьями. Такой дизайн смотрится на вещах старомодно и вместо него рекомендуется присмотреться к минималистичным или однотонным вариантам. Что касается перьев, то для эффектного образа больше подойдут металлические вставки или декоративные камни.

В июне Лена Червова назвала главный тренд в одежде на лето 2023 года. Особенно актуальны в текущем сезоне будут предметы гардероба из льна, отметила эксперт. Среди них она выделила образы из шортов и рубашек в сочетании с кроп-топами.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

    Россиянин устроил взрыв газа в жилом доме для убийства жены и детей

    Песков заявил об обеспокоенности России и Белоруссии агрессивностью Польши

    Певица Стоцкая улетела из России

    Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о налоговой проверке

    Топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле и погиб на Рублевке в Москве

    В МИД назвали немецкий военный завод на Украине целью для Российской армии

    Стало известно о планах «Интер Майами» назначить Месси капитаном команды

    Врачи спасли случайно проглотившего ключи от машины мужчину

    Подсчитаны доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости