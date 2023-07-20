Назван срок выхода первой линии «Арктик СПГ 2 на проектную мощность

«Новатэк»: первая линия «Арктик СПГ 2» выйдет на проектную мощность в I квартале 2024 года

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон рассказал, когда первая линия «Арктик СПГ 2» выйдет на проектную мощность. Его слова приводит ТАСС.

Михельсон рассказал, что компания намерена выдержать сроки запуска первой линии — 2023 год. «Выход на проектную мощность потребует времени, мы рассчитываем [это произойдет] в первом квартале следующего года», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск» назвал сроки реализации проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, это произойдет в срок и нужного качества.

Запуск первой линии «Арктик СПГ-2» запланирован на конец 2023 года-начало 2024 года. Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год.