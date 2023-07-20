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22:09, 20 июля 2023Россия

Путин назвал сроки реализации проекта «Арктик СПГ 2»

Путин заявил о реализации проекта «Арктик СПГ 2» в срок и с нужным качеством
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии реализации проекта «Арктик СПГ 2». Его слова приводит РИА Новости.

На совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск» российский лидер заявил, что реализация проекта «Арктик СПГ 2» будет осуществлена в срок и нужного качества. По его мнению, «есть все основания полагать», что так и произойдет, поскольку первый проект «был успешно реализован и работает».

Запуск первой линии «Арктик СПГ-2» запланирован на конец 2023 года-начало 2024 года. Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год. Ранее аналитики Rystad Energy предположили, что «Новатэк» может перенести запуск проекта на три-четыре года из-за отсутствия компрессоров и газовых турбин западного производства.

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    Марина Совина
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