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10:17, 20 июля 2023Россия

Военный рассказал о преимуществе российского танка «Армата»

Капитан первого ранга Дандыкин заявил о преимуществе российского танка «Армата»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об особенностях российского танка Т-14 «Армата». В беседе с «Лентой.ру» он заявил о преимуществе машины.

Дандыкин сообщил, что «Армата» задумывалась как танк четвертого поколения и была выпущена небольшой партией.

«Это танк с другими возможностями, в том числе он может управлять другими боевыми машинами. В нем и другая электронная начинка, и другая защищенность — гораздо более эффективная против противотанковых ракет. Leopard, Challenger и дорогой французский танк Leclerc по характеристикам, которые заложены в "Армате", уступают ей», — отметил он.

Если говорить о том, какие танки можно поставить рядом, то это будет единственный танк четвертого поколения в мире, кроме нашего, а именно танк Южной Кореи. Но пока трудно понять, какие у него характеристики. Поэтому можно сказать, что «Армата» отличается от всего

Василий Дандыкинветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что танк «Армата» — это будущее российских бронетанковых сил.

«Сейчас там стоит новое орудие, но калибра 125 миллиметров. Предполагается установка более мощного орудия — 152 миллиметра. Это совсем другие возможности по уничтожению бронетехники противника. Я думаю, что над этим сейчас работают», — заключил капитан первого ранга запаса.

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19 июля стало известно, что российская группировка войск «Юг» применяла в ходе спецоперации новейшие танки Т-14 «Армата».

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов призвал российских военных использовать танк «Армата» на Украине с осторожностью. По его словам, на данный момент у России на вооружении стоит небольшое число данного типа машин и ими нельзя рисковать.

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