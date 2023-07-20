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08:52, 20 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об увеличении числа атак ВСУ на артемовском участке фронта

Марочко: ВСУ увеличили число атак на позиции ВС России на артемовском участке фронта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число атак на позиции российских войск на артемовском участке фронта. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram.

«На донецком направлении ВФУ в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии», — стало известно из его поста.

Ситуацию на артемовском участке фронта Марочко назвал очень сложной. Для стабилизации обстановки туда направлены дополнительные силы и средства.

Ранее Марочко сообщил о росте безвозвратных потерь ВСУ на краснолиманском направлении. Это, по его мнению, связано с экономией западных боеприпасов и техники.

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    Алевтина Запольская
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