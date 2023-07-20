Стало известно об увеличении числа атак ВСУ на артемовском участке фронта

Марочко: ВСУ увеличили число атак на позиции ВС России на артемовском участке фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число атак на позиции российских войск на артемовском участке фронта. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram.

«На донецком направлении ВФУ в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии», — стало известно из его поста.

Ситуацию на артемовском участке фронта Марочко назвал очень сложной. Для стабилизации обстановки туда направлены дополнительные силы и средства.

Ранее Марочко сообщил о росте безвозвратных потерь ВСУ на краснолиманском направлении. Это, по его мнению, связано с экономией западных боеприпасов и техники.