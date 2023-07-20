Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 20 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко заявил о росте безвозвратных потерь ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении растут безвозвратные потери. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его мнению, это связано с экономией западных боеприпасов и техники на данном участке фронта, а также сжатыми сроками подготовки мобилизованных граждан Украины.

Ранее ветеран спецназа США Эрик Крамер, который занимается подготовкой военных ВСУ в Киеве, рассказал об ужасающих потерях украинской стороны в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Киев и его западные партнеры были потрясены быстрой потерей танков и другой техники ВСУ в ходе контрнаступления.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Девочка погибла из-за атаки беспилотника на Крым. Что происходило на полуострове последние несколько дней?

    Россияне назвали лучшие регионы для жизни

    В Москве следователи начали проверку по факту жесткого задержания мигрантов

    Выход России из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину

    Новый алгоритм позволит роботам избегать столкновений

    В убийстве найденного в Москве мальчика признался его 13-летний друг

    Опубликовано видео с места гибели девочки в Крыму после атаки БПЛА

    Стало известно об увеличении числа атак ВСУ на артемовском участке фронта

    В США сравнили санкции против России при Обаме и Байдене

    Россияне перестали считать работу в нефтегазовой отрасли самой престижной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости