В ЛНР заявили о росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко заявил о росте безвозвратных потерь ВСУ на краснолиманском направлении

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении растут безвозвратные потери. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его мнению, это связано с экономией западных боеприпасов и техники на данном участке фронта, а также сжатыми сроками подготовки мобилизованных граждан Украины.

Ранее ветеран спецназа США Эрик Крамер, который занимается подготовкой военных ВСУ в Киеве, рассказал об ужасающих потерях украинской стороны в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Киев и его западные партнеры были потрясены быстрой потерей танков и другой техники ВСУ в ходе контрнаступления.