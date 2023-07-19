Newsweek: ветеран спецназа США Эрик Крамер назвал потери среди военных ВСУ ужасающими

Ветеран спецназа США Эрик Крамер, который занимается подготовкой военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, рассказал об ужасающих потерях украинской стороны в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит журнал Newsweek.

Издание отмечает, что первоначальные сообщения свидетельствуют о том, что потери ВСУ в ходе контрнаступления растут. По словам Крамера, потерь среди украинских военных действительно много.

«Я знаю нескольких парней, которые работают в пункте приема раненых. Я не хочу называть цифры, потому что они субъективны, но они наблюдают в три раза больше потерь, чем несколько месяцев назад», — отметил ветеран американского спецназа, подчеркнув, что это ужасает.

Крамер также выразил мнение, что бойцы ВСУ «когда-нибудь полностью встанут на ноги», но обратил внимание, что им придется делать это самостоятельно, поскольку поддержка со стороны стран Запада будет постепенно уменьшаться.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Киев и его западные партнеры были потрясены быстрой потерей танков и другой техники ВСУ в ходе контрнаступления.

В июне Минобороны России заявило, что военнослужащие подразделений группировки «Восток» захватили танки Leopard 2 немецкого производства и боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США на запорожском направлении. В ведомстве отметили, что у нескольких захваченных машин работали двигатели.