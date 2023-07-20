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15:21, 20 июля 2023Среда обитания

Названа средняя цена капитального ремонта квартиры в России

Риелтор Перескокова: средний капитальный ремонт квартиры стоит от 3 миллионов рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Капитальный ремонт квартиры в России в среднем стоит от трех до пяти миллионов рублей, а длительность такого ремонта составит от шести месяцев до одного года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Если речь идет о квартире площадью 100 квадратных метров, это будет от 60 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Если мы возьмем двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, ремонт будет стоить три-пять миллионов рублей», — объяснила специалист.

Собеседница «Ленты.ру» также рассказала о том, сколько в среднем в России длится ремонт.

«Все зависит от того, где вы делаете ремонт: в новой квартире от застройщика, в купленной на вторичном рынке квартире, в квартире без отделки. Если говорить о капитальном ремонте в среднем, он длится от шести месяцев до года. Косметический ремонт — от трех до шести месяцев», — добавила Перескокова.

При этом она подчеркнула, что есть факторы, влияющие на длительность ремонта. Так, по ее словам, в зависимости от компетентности строительной бригады и наличия дизайнера срок ремонта может сократиться.

Ранее юрист Илья Русяев назвал способ защититься от нечестных строителей при ремонте жилья. Он посоветовал заказчикам записывать все разговоры с рабочими на диктофон.

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    Кирилл Садовский
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