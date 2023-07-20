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09:48, 20 июля 2023Силовые структуры

Россиянка во время ссоры сообщила полиции о хранящихся у мужа боеприпасах

На Сахалине женщина во время ссоры сообщила в полицию о хранящихся у ее мужа боеприпасах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Сахалине 47-летнего местного жителя осудят за незаконное хранение боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

По данным ведомства, с 1 мая 2016 года по 17 декабря 2022-го россиянин незаконно хранил боеприпасы у себя в гараже на Фиалковой улице в селе Дальнем. Фигурант увлекался сезонной охотой и имел разрешение на оружие. В 2016 году женщина во время семейного конфликта вызвала полицию и сказала, что муж угрожает ей охотничьим ружьем. После этого разрешение было аннулировано.

Несмотря на это, мужчина продолжил хранить в гараже компоненты для боеприпасов, электродетонаторы и коробку с патронами. Во время очередной ссоры жена вновь позвонила в полицию. Приехавшие по вызову правоохранители обнаружили тайник в гараже. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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    Владимир Шарапов
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