Блогерша придумала оригинальный способ поймать мужа на измене

Блогерша по имени Сьерра поделилась в TikTok историей о том, как она поймала мужа на измене. На ее ролик, опубликованный в соцсети неделю назад, обратило внимание издание Daily Dot в среду, 19 июня.

По словам блогерши, она заподозрила супруга в неверности, но не знала, как доказать это. «Я чувствовала, что в наших отношениях что-то не так, как будто у нас не было эмоциональной близости, может быть, это было просто мое внутреннее ощущение», — рассказала она.

Тогда Сьерра придумала оригинальный способ вычислить измену супруга: она отдала ему свои старые смарт-часы Apple Watch, на экране которых можно читать переписки с iPhone, и купила себе новые. «Я знала, что он не настолько умен, чтобы стереть сообщения из памяти часов после того, как он удалил их на телефоне. Я уверена: он думал, что если он удалит их на телефоне, то они пропадут из памяти часов, но это не так», — добавила блогерша.

Когда Сьерра взяла часы мужа, то наткнулась там на его переписку со знакомой. Так она выяснила, что ее супруг тайком встречался с подругой и вступал с ней в интимную связь.

В комментариях пользователи восхитились изобретательностью блогерши. «Ты такая умная!», «Знаете, что... Может быть, я подарю своему мужчине на день рождения в августе iPhone и часы», — написали они. Некоторые добавили, что тоже узнали о неверности партнера благодаря смарт-часам.

Ранее другая пользовательница TikTok показала, как она отомстила возлюбленному, который ей изменил. Ролик, на которым девушка показала свой метод, набрал более 1,5 миллиона просмотров.