Глава евродипломатии предложил расширить поддержку ВСУ на миллиарды евро

Глава евродипломатии Боррель предложил расширить военную помощь Украине на миллиарды евро

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) выступил с предложением увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на миллиарды евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дополнительное финансирование в первую очередь коснется расширения программы обучения украинских военных, а также покроет расходы на поставку истребителей Киеву.

Ранее Боррель заявил, что «Европейский фонд мира» получит дополнительные средства в размере 3,5 миллиарда евро, половина от этой суммы будет напрямую направлена на оружие для военной помощи Украине.