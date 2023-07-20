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10:45, 20 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали отталкивающие мужчин детали женского образа

Стилист Руслан Алексеев: откровенные и яркие женские наряды отталкивают мужчин

Фото: Timothy Dykes / Unsplash

Российский стилист Руслан Алексеев назвал отталкивающие мужчин детали женского образа. Его комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Эксперт призвал девушек отказаться от откровенной и яркой одежды. Так, он посоветовал составлять наряды из трех цветов, например черного, белого и бежевого. «Слишком яркие вещи на каждый день неуместны, равно как и те, которые просвечивают. Короткие шорты также неуместны нигде кроме пляжа», — заявил собеседник издания.

В то же время следует скрывать неухоженные ноги и следить за чистотой ногтей на руках, отметил специалист. При этом он добавил, что предпочтительнее избегать яркого и длинного маникюра.

В мае эксперт по этикету Антония Хайэм назвала безвкусицей три детали в женском образе. В первую очередь она призвала подписчиц перестать носить массивные серьги-обручи. Кроме того, специалистка посоветовала отказаться от автозагара и наращенного маникюра с блестками.

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    Алина Гостева
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