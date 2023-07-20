В Запорожье заявили о конце существования Каховского водохранилища

Глава Мелитопольского района Сигута заявил, что Каховского водохранилища уже не существует

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута в беседе с РИА Новости заявил о конце существования Каховского водохранилища.

«Каховского водохранилища уже нет», — сказал он.

По словам Сигуты, все вернулось, «как в старые времена», до образования водоема. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего водохранилища.

Он добавил, что в Мелитопольском районе, «где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы».

Ранее в экстренных службах сообщили, что шесть населенных пунктов в Херсонской области продолжают быть подтопленными после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), вода практически перестала оттуда уходить.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, возможной целью подрыва объекта стала переброска подразделений украинских войск.