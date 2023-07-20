Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:13, 20 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили о конце существования Каховского водохранилища

Глава Мелитопольского района Сигута заявил, что Каховского водохранилища уже не существует

Фото: Reuters

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута в беседе с РИА Новости заявил о конце существования Каховского водохранилища.

«Каховского водохранилища уже нет», — сказал он.

По словам Сигуты, все вернулось, «как в старые времена», до образования водоема. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего водохранилища.

Он добавил, что в Мелитопольском районе, «где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы».

Ранее в экстренных службах сообщили, что шесть населенных пунктов в Херсонской области продолжают быть подтопленными после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), вода практически перестала оттуда уходить.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, возможной целью подрыва объекта стала переброска подразделений украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа

    В Конгрессе на слушаниях показали скандальные фота сына Байдена

    В Запорожье заявили о конце существования Каховского водохранилища

    Российский пенсионер преследовал девочек и заглядывал в детские коляски

    В российском городе мужчина украл портрет Путина и попал на видео

    Стало известно о взрывах в Одессе

    Украинский офицер пожаловался на успехи российских военных

    СК проверит Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

    Бывший президент Польши принял пивную ванну

    Во Дворце культуры в Мариуполе произошел пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости