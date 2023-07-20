В России отреагировали на участившиеся атаки ВСУ по Крыму

Сенатор Карасин: режим в Киеве превращается в бандитский

Режим в Киеве превращается в бандитский, который живет террористическими вылазками, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на участившиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы уже знаем, что Запад превратил всю Украину в собственный военный полигон, но на этом полигоне много людей, которые проявляют свою инициативу в плане террористической деятельности. Фамилии их известны», — заявил сенатор.

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что Россия будет бороться с террористическими действиями киевского режима, а также запоминать их.

«В Совете Федерации недавно была создана комиссия по изучению фактов противоправных действий украинских властей применительно к несовершеннолетним. В том числе уничтожение детей и издевательство над ними. Поэтому мы будем все это изучать. Никто не будет забыт», — заключил Карасин.

20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на северо-западе республики произошла атака вражеского беспилотника. В результате атаки пострадала девочка-подростка, которую не удалось спасти.

19 июля стало известно о пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма. По данным ряда Telegram-каналов, возгорание произошло на складе боеприпасов.

17 июля два надводных беспилотных летательных аппарата атаковали Крымский мост. В результате атаки было повреждено дорожное полотно. Двух человек спасти не удалось. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

