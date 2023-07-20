В Екатеринбурге состоится фестиваль танцевального направления крамп

В Екатеринбурге 29 и 30 июля состоится крамп-фестиваль

В Екатеринбурге в Амфитеатре ТЦ «Мега» и Музее андеграунда состоится первый в России крамп-фестиваль «Движение улиц». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на организаторов фестиваля.

Мероприятие пройдет 29 и 30 июля. Как отмечают организаторы, танцевальное направление крамп появилось в России недавно. Такой танец характеризуется свободными, выразительными и энергичными движениями.

В первый день фестиваля в Музей андеграунда приедут топовые представители направления из Москвы и Санкт-Петербурга. Они поделятся своим опытом с гостями мероприятия. С лекциями о стиле крамп выступит куратор фестиваля Антон Пашули.

30 июля на сцене Амфитеатра ТЦ «Мега» пройдет танцевальный баттл. В нем сразятся лучшие танцовщики из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Посетить мероприятие может любой желающий.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургский музей запустил свой собственный подкаст изобразительных искусств, проект получил название «Наивные диалоги». В ближайшее время создатели подкаста намерены выпустить семь эпизодов подкаста о наивном искусстве в зарубежном и отечественном искусствознании.

