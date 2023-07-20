Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину в плевке в женщину во время концерта

Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину в плевке женщине в камеру во время концерта в США

Американский певец Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину в том, что плюнул видеооператору Сьюзан Фаунтин в камеру, а также высморкался в ее руки во время своего концерта. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, во время своего выступления в Нью-Гэмпшире (США) в 2019 году артист сначала плюнул в камеру женщины, а позже подошел к ней во второй раз и испачкал ей руки. Спустя два года адвокат исполнителя заявил, что пострадавшая дала согласие на то, чтобы подвергнуть себя потенциальному контакту с потом, слюной и мокротой в тесном помещении.

Отмечается, что прокуратура планирует снять с Мэнсона обвинение в плевке, поскольку во время концерта в закрытом помещении зрители часто сталкиваются с подобными инцидентами.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что суд планирует привлечь музыканта к ответственности за то, что он высморкался в руки видеооператору. Заседание назначено на 7 августа. Мэнсону грозит штраф в размере 1,2 тысячи долларов, а также 20 часов общественных работ.

В феврале текущего года модель Эшли Морган Смитлайн созналась, что солгала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона, и отозвала все обвинения.

Ранее стало известно, что в столице Германии прошло протестное шествие феминисток против концертов группы Rammstein.