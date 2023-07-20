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20:45, 20 июля 2023Мир

В Кремле оценили санкции Лондона против детского лагеря «Артек»

Песков: санкции Британии против детского лагеря «Артека» являются верхом маразма

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Санкции со стороны Великобритании, которые были введены против детского лагеря «Артек» в Крыму, являются верхом маразма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма! И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно», — высказался он.

«Артек» был основан в 1925 году. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Ожидается, что к своему 100-летию в 2025 году «Артек» примет двухмиллионного воспитанника.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на 14 новых позиций. Под санкции Лондона попали уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, а также детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.

В этот пакет также был включен и международный детский центр «Артек».

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    Виктория Кондратьева
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