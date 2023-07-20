Меган Фокс снялась в сетчатом платье без белья

Актриса Меган Фокс показала обнаженное тело в длинном сетчатом платье без белья

Актриса Меган Фокс снялась в лесу в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда разместила серию снимков, на которых предстала в длинном черном платье из сетки, демонстрируя обнаженное тело. На размещенных фото видно, что Фокс решила не надевать под наряд нижнее белье, показывая пышную грудь и ягодицы. Свой знаменитость дополнила прической с длинными распущенными волосами и частично заплетенными в косу прядями. Помимо этого, волосы украшены искусственными белыми локонами, а также заколками в виде бабочек.

Подписчики оценили образ Фокс в комментариях под публикацией, которая набрала 1,3 миллиона лайков. «Что за невероятная женщина», «Сильная и волевая», «Она просто богиня», «Королева», «Мать природы», «Очень горячая», — высказались они.

Ранее в июле Меган Фокс примерила прозрачное платье без белья. Знаменитость предстала на фоне леса в длинном прозрачном платье на тонких бретелях, декорированном многочисленными оборками, завязками и корсетным верхом. Фокс сделала укладку на длинных темных волосах и украсила голову белыми перьями.