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01:34, 20 июля 2023Мир

Глава МИД Британии попросил премьера не назначать его министром обороны

Глава МИД Британии Клеверли попросил премьера Сунака не назначать его министром обороны
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Leah Millis / Reuters

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру страны Риши Сунаку и попросил не назначать его министром обороны при следующих перестановках в правительстве. Об этом сообщает East Anglian Daily Times.

«Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я считаю ее важной», — заявил он на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Ранее Politico сообщало, что следующим министром обороны Великобритании после ухода в отставку действующего главы оборонного ведомства королевства Бена Уоллеса осенью 2023 года может стать лидер палаты общин и экс-кандидат на пост премьер-министра Пенни Мордонт.

Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью. Глава военного ведомства уточнил, что полностью уйдет из политики после обновления кабинета министров. По его словам, он хотел бы вернуться к нормальной жизни после ухода с поста.

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    Марина Совина
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