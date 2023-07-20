Глава МИД Британии попросил премьера не назначать его министром обороны

Глава МИД Британии Клеверли попросил премьера Сунака не назначать его министром обороны

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру страны Риши Сунаку и попросил не назначать его министром обороны при следующих перестановках в правительстве. Об этом сообщает East Anglian Daily Times.

«Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я считаю ее важной», — заявил он на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Ранее Politico сообщало, что следующим министром обороны Великобритании после ухода в отставку действующего главы оборонного ведомства королевства Бена Уоллеса осенью 2023 года может стать лидер палаты общин и экс-кандидат на пост премьер-министра Пенни Мордонт.

Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью. Глава военного ведомства уточнил, что полностью уйдет из политики после обновления кабинета министров. По его словам, он хотел бы вернуться к нормальной жизни после ухода с поста.