78.ru: родители погибшего 19 лет назад юноши связали его смерть с Евгением Пригожиным

Имя основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилось в деле о загадочной гибели юноши в Санкт-Петербурге, произошедшей 19 лет назад. На историю обратило внимание 78.ru.

Дмитрий Соколов пропал летом 2004 года, его искали почти неделю, впоследствии тело нашли в реке. Однако отец молодого человека Валерий не поверил в то, что сын утонул. В ходе собственного расследования ему удалось выяснить, что во время корпоратива 15 августа 2004 года Дмитрий вышел на набережную, увидел на борту плавучего ресторана знакомого и подошел к нему. Тогда же к теплоходу приблизился и другой человек.

«Как раз Пригожин возвращался, у него день рождения дочери был. Они встретились, поругались, он взял и столкнул с трапа. И не сделал ничего, чтобы спасти», — поделился своей версией отец погибшего. При этом уточняется, что в то время в городе был только один плавучий ресторан. Сообщалось, что владельцем через фирму «Конкорд» числится Самуил Жаркой, отчим Пригожина.

По мнению мужчины, его сын просто оказался не в то время и не в том месте. Никто из персонала не пожелал говорить с родителями Дмитрия, уголовное дело возбуждать отказались.

Ранее пилот частных джетов подал в суд на Минфин США из-за связанных с Пригожиным санкций. Россиян рассказал, что из-за одной 30-минутной встречи с основателем ЧВК «Вагнер» с ним отказываются общаться некоторые знакомые, он не может оформить кредиты и ипотеку, а также вести бизнес с международными партнерами.