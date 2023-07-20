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10:55, 20 июля 2023Среда обитания

Россияне заявили о непонимании важных для планеты терминов

Почти 90 процентов россиян не понимают термины ESG и «устойчивое развитие»

Фото: Unsplash

Почти 90 процентов россиян заявили, что не понимают значение терминов «устойчивое развитие» и ESG, которые важны для темы спасения планеты от глобального потепления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Online Market Intelligence.

В опросе приняли участие более 1,2 тысячи человек из крупных городов страны. При этом только восемь процентов опрошенных отметили, что понимают эти термины и могут объяснить, что значит хотя бы один из них. В компании уточнили, что осведомленность россиян в данном вопросе не различается в зависимости от места проживания.

Однако респонденты, несмотря на незнание терминологии, полагают, что компании должны быть ответственны в социальном (93 процентов) и экологическом (91 процентов) плане. Большинство опрошенных (76 процентов) выразили готовность чаще пользоваться товарами или услугами брендов, которые реализуют соответствующие инициативы.

К ESG относятся характеристики управления компанией, когда она вовлечена в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, в отличие от других стран. Он добавил, что в стране уже приняли несколько законов, которые обязывают бизнес соблюдать экологические нормы.

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    Нина Ташевская
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