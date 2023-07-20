На Украине у покорившего Эверест бизнесмена прошли обыски

У покорившего Эверест со справкой об инвалидности экс-главы «Киевгорстроя» прошли обыски

Обыски проходят в домах и офисе экс-главы холдинга «Киевгорстрой» Игоря Кушнира, который покинул страну во время военного положения по справке об инвалидности и взошел на Эверест. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Обыски проходят по всем его домам и офисам. Всего — 40 обысков одновременно», — заявил собеседник издания. Уточняется, что проведением обысков занимается Департамент стратегических расследований Нацполиции.

«Страна.ua» напомнила, что ранее мэр Киева Виталий Кличко отстранил Кушнира от исполнения обязанностей главы компании на время аудита «Киевгорстроя» после журналистских расследований об имуществе семьи бизнесмена за пределами Украины.

1 февраля сообщалось, что у бизнес-партнера Кушнира, члена запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара проходили обыски. Уточнялось, что их проводила украинская Служба безопасности.