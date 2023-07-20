В США показали испытания беспилотной подлодки на видео

Boeing опубликовала первое видео испытаний беспилотной подлодки Orca XLUUV в море

Компания Boeing показала первое видео, демонстрирующее испытания беспилотного подводного аппарата Orca, который разрабатывают в рамках программы Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) в интересах Военно-морских сил (ВМС) США. Соответствующую запись опубликовали в Twitter компании.

На ролике виден верх корпуса морского аппарата, большая часть которого находится под водой.

«Расширенная автономность Orca XLUUV позволяет транспортному средству месяцами работать в открытых, перегруженных и спорных водах практически без вмешательства человека», — говорится в сообщении.

В 2019 году ВМС США заключили с компаниями Boeing и Huntington Ingalls Industries контракт на начало работ по созданию четырех беспилотных аппаратов. Orca с дизель-электрической силовой установкой развивает скорость до 15 километров в час, а максимальная дальность плавания составляет 10,5 тысячи километров.

В мае издание Defense News писало, что израильская компания Israel Aerospace Industries создала новую беспилотную подводную лодку BlueWhale. Аппарат предназначен для секретных операций по сбору разведданных.

В мае 2022 года издание The Drive сообщило, что Orca станет подводным минным заградителем. Аппарат получил модуль с минным оборудованием, который расположен между кормовой и носовой частью беспилотника.