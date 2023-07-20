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18:56, 20 июля 2023Бывший СССР

Офис Зеленского поздравил с днем рождения собаку

Глава офиса Зеленского Ермак поздравил с днем рождения служебную собаку Патрона
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Пресс-служба Президента Украины / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поздравил с днем рождения служебную собаку Патрона. Политик опубликовал поздравление в своем Telegram-канале.

«Поздравляю, друг Патрон, с днем рождения. Жму лапу. Желаю вкусно отпраздновать и победы Украины», — написал Ермак.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Патрону за помощь спасателям в разминировании территории. «На счету Патрона 236 найденных взрывоопасных предметов», — сообщил тогда глава государства.

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    Алевтина Запольская
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